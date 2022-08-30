У Херсоні знову лунають вибухи: повідомляють про потужний "приліт" по Антонівському мосту та базі окупантів (відео)

За даними місцевих ЗМІ, близько 20 години було чути потужний вибух у Херсоні в районі 90 зони, де, найімовірніше, була база окупантів.

Про це повідомляє херсонський журналіст Костянтин Риженко.

"У Херсоні дуже сильні вибухи в районі 90 зони. Нагадую там була найперша база окупантів. Вони там оселились з перших днів окупації", - написав він.

Окрім цього, у місцевих пабліках почала з'являтися інформація про "приліт" по Антонівському мосту, який був обстріляний за сьогодні щонайменше два рази. Відео вибухів публікують у телеграм-каналах очевидці. Як видно на кадрах, вибух був потужним. Після удару піднявся величезний стовп диму.

Також повідомляється, що звуки детонації чути в інших районах Херсонської області. Перед цим лише за вечір зафіксували "прильоти" у Бериславі та Таврійську.

Варто зауважити, що наразі немає офіційної інформації щодо вибухів у Херсоні.

Нагадаємо, раніше цього депутат облради Сергій Хлань повідомив, що РФ формує великі колони техніки у Криму і відправляє в напрямку Херсонщини. Тож ЗСУ б’ють по мостах, щоб цю техніку не перекинули ближче до лінії фронту.

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