У Херсоні знову лунають вибухи: повідомляють про потужний "приліт" по Антонівському мосту та базі окупантів (відео)

"Демілітаризація" російських окупантів силами ЗСУ у тимчасово окупованому Херсоні продовжується. Ввечері 30 серпня місцеві жителі повідомили про потужні вибухи.
За даними місцевих ЗМІ, близько 20 години було чути потужний вибух у Херсоні в районі 90 зони, де, найімовірніше, була база окупантів.
Про це повідомляє херсонський журналіст Костянтин Риженко.
"У Херсоні дуже сильні вибухи в районі 90 зони. Нагадую там була найперша база окупантів. Вони там оселились з перших днів окупації", - написав він.
Окрім цього, у місцевих пабліках почала з'являтися інформація про "приліт" по Антонівському мосту, який був обстріляний за сьогодні щонайменше два рази. Відео вибухів публікують у телеграм-каналах очевидці. Як видно на кадрах, вибух був потужним. Після удару піднявся величезний стовп диму.
Також повідомляється, що звуки детонації чути в інших районах Херсонської області. Перед цим лише за вечір зафіксували "прильоти" у Бериславі та Таврійську.
Варто зауважити, що наразі немає офіційної інформації щодо вибухів у Херсоні.
Нагадаємо, раніше цього депутат облради Сергій Хлань повідомив, що РФ формує великі колони техніки у Криму і відправляє в напрямку Херсонщини. Тож ЗСУ б’ють по мостах, щоб цю техніку не перекинули ближче до лінії фронту.
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