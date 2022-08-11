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В окупованому Ізюмі склалася катастрофічна ситуація, люди масово хочуть виїхати

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В окупованому Ізюмі склалася катастрофічна ситуація, люди масово хочуть виїхати

Фото: Associated Press

В Ізюмі Харківської області, який від квітня опинилося в російській окупації, склалася катастрофічна ситуація.

З окупованого міста близько десяти тисяч мешканців хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію. Зокрема, справа у тому, що наближається зима, в а Ізюмі складна ситуація з теплопостачанням.

Про це під час телемарафону розповів депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

За його словами, виїхати з міста на підконтрольну територію дуже складно, але можливо. Поки що це вдається одиницям.

Ситуацію в захопленому Ізюмі Стрельник назвав важкою. Окупанти влаштовують провокації та обстрілюють житлові будинки, намагаючись звинуватити у цьому ЗСУ.

Депутат розповів, що зараз українські війська завдають контрударів окупантам і звільняють деякі населені пункти в Ізюмському районі. Тим часом РФ "від розпачу всю свою агресію намагаються виплеснути на місцеве населення".

Нагадаємо, у ніч проти 11 серпня російські окупанти завдали удару по Харкову. Близько 4:30 ворожий боєприпас влучив в землю двору житлового будинку. Пошкоджено офісну будівлю, а в багатоквартирному будинку вибито вікна. Постраждалих внаслідок атаки немає.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4482
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