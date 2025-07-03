В окупованому Харцизьку палає: повідомляють про атаку на склад боєприпасів (відео)

В окупованому Харцизьку у Донецькій області пролунали потужні вибухи Фото: скрин відео

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Пізно ввечері 2 липня в окупованому Харцизьку у Донецькій області пролунали потужні вибухи. Ймовірно, атаковано склад боєприпасів.

Про це йдеться у повідомленнях місцевих ЗМІ. Відео також оприлюднили місцеві пабліки, зокрема Exilenova+.

Жителі Харцизька повідомляють про потужну детонацію, проте ця інформація є попередньою та потребує перевірки.

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Дата публікації 23:53, 02.07.25 Кількість переглядів 21 В окупованому Харцизьку пролунали вибухи: що атаковано

Нагадаємо, внаслідок вибухів в селі Березина під Житомиром 2 липня загинули двоє людей, 24 дістали поранення, серед них 4 дітей.

Також відомо, що близько 25 будинків населеного пункту знищено, а про кількість пошкоджених будинків повідомлять пізніше, коли оглянуть всі домогосподарства.

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