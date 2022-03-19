В окупованому Криму підрозділи морської піхоти РФ зазнали великих втрат, поповнити немає ким - Генштаб ЗСУ

Відновити втрати немає ким, солдати пишуть рапорти про відмову воювати в Україні.
Російські війська продовжують зазнавати значних втрат у війні проти України. У тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили майже весь особовий склад - до 90%.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 19 березня.
За даними ЗСУ, резервів для відновлення втрат немає. Є спроби поповнити підрозділи за рахунок відряджених з інших військових частин, але солдати відмовляються воювати в Україні.
"Спостерігаються спроби укомплектувати роти для відправки в Україну за рахунок відряджених з інших військових частин. У цих підрозділах понад 20 осіб написали рапорти про відмову брати участь у війні проти України, до "відказників" застосовуються репресивні методи впливу", - йдеться у повідомленні.
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