В окупованому Криму поховали 40 солдатів, які загинули на війні Росії проти України

В окупованому Криму поховали 40 солдатів, які загинули на війні Росії проти України

Протягом останнього тижня кількість повідомлень про поховання російських військових в тимчасово окупованому Криму збільшилась вдвічі.

Станом на 13 квітня 2022 року в тимчасово окупованому Криму вже відбулось поховання не менш як 40 солдатів російської армії, 25 з яких, ймовірно, є громадянами України.

Про це повідомляє Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

"За нашими спостереженнями, протягом останнього тижня кількість повідомлень про поховання російських військових в тимчасово окупованому Криму збільшилась вдвічі. При цьому, кількість поховань може бути більшою, оскільки частина з них відбувається без висвітлення. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Крім того, до Представництва надійшла інформація про намагання окупаційних адміністрацій залучити громадян України в Криму до різних форм участі у війні проти власної держави.

"Зокрема, розгорнулася кампанія з залучення лікарів місцевих закладів охорони здоров’я до роботи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - додали у Представництві президента України в Автономній Республіці Крим.

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