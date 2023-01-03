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У Генічеську та Скадовську помітили синьо-жовті листівки та проукраїнські написи на вулицях: фото

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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У Генічеську та Скадовську помітили синьо-жовті листівки та проукраїнські написи на вулицях: фото

Фото: Жовта стрічка

Генічеськ та Скадовськ продовжують боротись проти загарбників РФ.

В тимчасово окупованих Росією Генічеську та Скадовську помітили написи з нагадуванням російським загарбникам, що українці ніколи не підкоряться і звільнення незаконно забраного півострова відбудеться вже найближчим часом.

Про це пишуть активісти руху громадського спротиву "Жовта Стрічка" у Twitter.

Так, активісти розклеїли в поки що окупованих містах листівки з написами "Генічеськ-українське місто", "ЗСУ тут", "Референдумами" Україну не змінити", "Скадовськ - це Україна".

"Генічеськ та Скадовськ продовжують боротись проти рашистів! Щодня до руху громадянського спротиву Жовта Стрічка приєднуються нові активісти. Багато вулиць Скадовська та Генічеська прикрашають жовті стрічки та листівки з нагадуванням ворогу, що українці ніколи не підкоряться", - йдеться в повідомленні.

У Скадовську активісти нагадали окупантам, що це українське місто / © Жовта стрічка
У Скадовську активісти нагадали окупантам, що це українське місто / Фото: Жовта стрічка
Написи в Генічеську та Скадовську свідчать про те, що українці ніколи не підкоряться росіянам. / © Жовта стрічка
Написи в Генічеську та Скадовську свідчать про те, що українці ніколи не підкоряться росіянам. / Фото: Жовта стрічка
Генічеськ та Скадовськ продовжують боротись проти РФ. / © Жовта стрічка
Генічеськ та Скадовськ продовжують боротись проти РФ. / Фото: Жовта стрічка

Нагадаємо, останні місяці в незаконно анексованому Росією українському Криму все частіше лунають вибухи і повідомляють про "бавовну", а окупанти риють траншеї на пляжах. 

Окупанти та колаборанти вже не почуваються спокійно на півострові, там панує дуже напружена атмосфера, панічні настрої посилюються з кожним днем. 

Як стало відомо, окупанти в Криму змушують жителів півострова залишати нерухомість на пляжах для будівництва окопів.

Тим часом супутникові кадри показали рови, які з’явилися біля перешийків на південь від Армянська та Суворового.

А 22 грудня в окупованому Криму помітили український прапор, який майорів у селі Міжводне Чорноморського району.

Екскомандувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня 2023 року, за умови надання Заходом обіцяної допомоги та антиросійських санкцій у дії.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2155
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