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В окупованому Криму повідомляють про потужні вибухи в районі авіабази "Бельбек"

Дата публікації
Перегляди
18к
Час на прочитання
2 хв
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В окупованому Криму повідомляють про потужні вибухи в районі авіабази "Бельбек"

Фото: скриншот з відео

У тимчасово окупованому Криму повідомляють про потужні вибухи у районі авіабази "Бельбек".

Вибухи місцеві жителі чули після 22:00 18 серпня. У "Бельбеку" російські окупанти організували одну із своїх військових баз. 

Про це повідомляє телеграм-канал "НП Севастополь". 

"Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи у районі авіабази Бельбек у Криму", - йдеться у повідомленні. 

Зі слів жителів окупованого Криму, вони чули кілька потужних вибухів, після цього на місце події поїхали російські рятувальники. 

Окупаційна "влада" Криму поки цю інформацію не підтвердила. "Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у коментарі російським пропагандистам заявив, що нібито в районі "Бельбеку" був збитий безпілотник. 

Reuters повідомляє, що в Севастополі було чути щонайменше чотири вибухи. 

Нагадаємо, пізно ввечері четверга, 18 серпня, у Керчі місцеві повідомляють про щонайменше два вибухи. За словами очевидців, звуки гучних вибухів пролунали у районі Кримського мосту.

Також у Бєлгородській області РФ ввечері 18 серпня сталась пожежа на російських складах боєприпасів. Масштабна пожежа та детонація боєприпасів сталась поблизу російського села Тімоново у Бєлгородській області. Місцева влада підтвердила те, що там вибухають склади з боєприпасами.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
18к
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