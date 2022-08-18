В окупованому Криму повідомляють про потужні вибухи в районі авіабази "Бельбек"

У тимчасово окупованому Криму повідомляють про потужні вибухи у районі авіабази "Бельбек".

Вибухи місцеві жителі чули після 22:00 18 серпня. У "Бельбеку" російські окупанти організували одну із своїх військових баз.

Про це повідомляє телеграм-канал "НП Севастополь".

"Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи у районі авіабази Бельбек у Криму", - йдеться у повідомленні.

Зі слів жителів окупованого Криму, вони чули кілька потужних вибухів, після цього на місце події поїхали російські рятувальники.

Окупаційна "влада" Криму поки цю інформацію не підтвердила. "Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у коментарі російським пропагандистам заявив, що нібито в районі "Бельбеку" був збитий безпілотник.

Reuters повідомляє, що в Севастополі було чути щонайменше чотири вибухи.

Нагадаємо, пізно ввечері четверга, 18 серпня, у Керчі місцеві повідомляють про щонайменше два вибухи. За словами очевидців, звуки гучних вибухів пролунали у районі Кримського мосту.

Також у Бєлгородській області РФ ввечері 18 серпня сталась пожежа на російських складах боєприпасів. Масштабна пожежа та детонація боєприпасів сталась поблизу російського села Тімоново у Бєлгородській області. Місцева влада підтвердила те, що там вибухають склади з боєприпасами.

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