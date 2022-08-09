Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В окупованому Криму повідомляють про вибухи (фото, відео)

Дата публікації
Перегляди
47к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В окупованому Криму повідомляють про вибухи (фото, відео)

Фото з відкритих джерел

Ймовірно, завдано удару по військовому аеродрому.

В окупованому Криму повідомляють про вибухи. Про прильоти в Мережі пишуть мешканці Новофедорівки, дим звідти видно навіть на пляжі в Євпаторії.

Про це пишуть російські Телеграм-канали.

"За попередніми даними, завдано удару по військовому аеродрому", - йдеться під відео.

Офіційних коментарів щодо вибухів окупаційна влада Криму поки не давала.

Нагадаємо, у Чорному морі поблизу окупованого Росією Севастополя зафіксували дивну поведінку російського військового корабля.

Тут починається дорога до Криму — як руйнація Антонівського моста зіпсувала плани окупантів

Тут починається дорога до Криму — як руйнація Антонівського моста зіпсувала плани окупантів

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація