В окупованому Криму повідомляють про вибухи (фото, відео)

Ймовірно, завдано удару по військовому аеродрому.
В окупованому Криму повідомляють про вибухи. Про прильоти в Мережі пишуть мешканці Новофедорівки, дим звідти видно навіть на пляжі в Євпаторії.
Про це пишуть російські Телеграм-канали.
"За попередніми даними, завдано удару по військовому аеродрому", - йдеться під відео.
Офіційних коментарів щодо вибухів окупаційна влада Криму поки не давала.
Нагадаємо, у Чорному морі поблизу окупованого Росією Севастополя зафіксували дивну поведінку російського військового корабля.
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