В окупованому Криму повідомляють про вибухи (фото, відео)

В окупованому Криму повідомляють про вибухи. Про прильоти в Мережі пишуть мешканці Новофедорівки, дим звідти видно навіть на пляжі в Євпаторії.

Про це пишуть російські Телеграм-канали.

"За попередніми даними, завдано удару по військовому аеродрому", - йдеться під відео.

Офіційних коментарів щодо вибухів окупаційна влада Криму поки не давала.

Нагадаємо, у Чорному морі поблизу окупованого Росією Севастополя зафіксували дивну поведінку російського військового корабля.

Тут починається дорога до Криму — як руйнація Антонівського моста зіпсувала плани окупантів

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