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В окупованому Криму пролунали сильні вибухи: локація та фото "бавовни"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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В окупованому Криму пролунали сильні вибухи: локація та фото "бавовни"

Вибух в Криму / Фото: Фото з соціальних мереж

Наразі подробиць про вибухи немає.

У тимчасово окупованому Криму у вівторок, 1 серпня, пролунали сильні вибухи. Місцеві повідомляють, що чули звуки вибухів в Севастополі. 

Про це пише "Крим. Реалії" та місцеві телеграм-канали. 

За даними місцевих телеграм-каналів, вибухи було чути в районі колишнього селища в Балаклавському районі міста Севастополя Сахарна Головка. Там розташована ТЕЦ та за даними ЗМІ, чотири склади зброї, військової техніки та боєприпасів окупаційної армії. 

Вибухи в районі Севастополя / © із соцмереж
Вибухи в районі Севастополя / Фото: із соцмереж

Деякі телеграм-канали пишуть, що "бавовна" могла завітати до одного із складів з боєприпасами. 

Гауляйтери Криму наразі подію не прокоментували. 

Нагадаємо, у Мережі з'явилися супутникові фотографії Кримського мосту, який окупанти ремонтують після його пошкодження 17 липня.

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Дата публікації
Перегляди
5774
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