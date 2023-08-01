В окупованому Криму пролунали сильні вибухи: локація та фото "бавовни"

Наразі подробиць про вибухи немає.
У тимчасово окупованому Криму у вівторок, 1 серпня, пролунали сильні вибухи. Місцеві повідомляють, що чули звуки вибухів в Севастополі.
Про це пише "Крим. Реалії" та місцеві телеграм-канали.
За даними місцевих телеграм-каналів, вибухи було чути в районі колишнього селища в Балаклавському районі міста Севастополя Сахарна Головка. Там розташована ТЕЦ та за даними ЗМІ, чотири склади зброї, військової техніки та боєприпасів окупаційної армії.
Деякі телеграм-канали пишуть, що "бавовна" могла завітати до одного із складів з боєприпасами.
Гауляйтери Криму наразі подію не прокоментували.
Нагадаємо, у Мережі з'явилися супутникові фотографії Кримського мосту, який окупанти ремонтують після його пошкодження 17 липня.
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