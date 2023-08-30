В окупованому Криму пролунали вибухи та спалахнула пожежа: подробиці та фото

Місцеві жителі повідомляють про спалахи у небі.

У середу, 30 серпня, в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Це сталось в районі міста Феодосія та селищі Приморський.

Про це пише телеграм-канал "Кримський вітер".

Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів в Феодосії. Після цього на деяких вулицях зникло світло, проте ненадовго.

Після вибухів спалахнула пожежа. Туди, за даними очевидців, рушило кілька автомобілів швидкої допомоги.

Гауляйтер Криму Аксьонов заявив, що нібито "ППО збила крилату ракету". Наразі більше подробиць про інцидент в окупованій Феодосії немає.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомляють, що 2023 року Росію та окупований Крим понад 190 разів атакували невідомі безпілотники. Наймасованіший "наліт" був у ніч проти 30 серпня.

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