В окупованому Криму росіяни вистрілили з танка в приватний будинок (відео)

У тимчасово окупованому Криму росіяни ремонтували танк та випадково з нього вистрілили. Снаряд потрапив в приватний будинок.

Окупанти в Криму ремонтували танк та випадково вистрілили в приватний будинок. Постраждала 11-річна дівчинка.

Про це пише російський телеграм-канал Baza.

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Як стало відомо, інцидент трапився в селі Новостепне в Джанкої. Там під час ремонтних робіт стався мимовільний постріл. Снаряд пролетів вісім кілометрів та потрапив в приватний будинок. В цей час там перебувала 11-річна дівчинка. У неї рвана рана передпліччя, дитину госпіталізували.

Нагадаємо, що ймовірність втягування військ Білорусі в пряме зіткнення з Україною зростає.

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