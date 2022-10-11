В окупованому Криму росіяни вистрілили з танка в приватний будинок (відео)

У тимчасово окупованому Криму росіяни ремонтували танк та випадково з нього вистрілили. Снаряд потрапив в приватний будинок.
Окупанти в Криму ремонтували танк та випадково вистрілили в приватний будинок. Постраждала 11-річна дівчинка.
Про це пише російський телеграм-канал Baza.
Як стало відомо, інцидент трапився в селі Новостепне в Джанкої. Там під час ремонтних робіт стався мимовільний постріл. Снаряд пролетів вісім кілометрів та потрапив в приватний будинок. В цей час там перебувала 11-річна дівчинка. У неї рвана рана передпліччя, дитину госпіталізували.
Нагадаємо, що ймовірність втягування військ Білорусі в пряме зіткнення з Україною зростає.
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