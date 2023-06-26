В окупованому Криму сталася масштабна "бавовна": згоріли склади армії РФ (відео)

Пожежа сталася в районі населених пунктів Токарєве та Шубине.

Склади армії Росії зненацька загорілися в тимчасово окупованому Криму надвечір 26 червня. Скоріш за все, до окупантів завітала “бавовна”, хоча так кажуть про те, що загорілася трава.

Відповідні відео почали з’являтися в соцмережах.

Як стало відомо, що “бавовна” на цей раз “розквітла” в районі населених пунктів Токарєве та Шубине.

"Тимчасово окупований Крим. У районі н.п. Токарєве – Шубине зненацька запалали склади окупантів. Диво та й годі", – написав на своїй сторінці в соцмережі офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

На кадрах з відео видно, як в небо підіймаються клуби диму. Пожежа, ймовірно, розгорілася масштабна, оскільки чорний дим було видно з різних частин тимчасово окупованого півострова.

В окупованому Криму згоріли склади армії РФ

Нагадаємо, що окупанти у Криму затримали та оштрафували кримських татар через національні прапори.

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