В окупованому Криму українські розвідники знищили російський катер "Тунець"

Швидкісні транспортно-десантні катери проекту КС 701 росіяни використовували в окупованому Криму для патрулювання водних територій і логістичних потреб.

У тимчасово окупованому Криму, поблизу Чорноморського, 9 серпня українські розвідники, використовуючи морський дрон MAGURA V5, знищили російський швидкісний катер проєкту КС 701 типу "Тунець".

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

Під час операції були пошкоджені ще три судна загарбників, тип яких зараз з'ясовується. Це не перший раз, коли біля Криму знищують катери типу "Тунець": у травні розвідники вже знищили два такі судна і пошкодили ще два.

Катер КС-701, з кодовою назвою "Тунець", є патрульно-десантним дизельним судном довжиною 8,8 м і шириною 2,5 м, з висотою борта 1,2 м. Російські окупанти використовують ці катери в Криму для патрулювання і охорони Керченського моста.

Міжнародні експерти визнали новітню ударну платформу MAGURA V5 найефективнішим дроном у російсько-українській війні. За допомогою цих морських дронів українського виробництва було успішно уражено 18 суден Росії, з яких 9 було знищено.

Нагадаємо, у Криму в ніч проти 30 травня стало відомо, що внаслідок операції ГУР Міноборони України було уражено російський катер типу КС-701 "Тунець".

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