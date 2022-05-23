В окупованому Криму ворог розгортає два додаткових зенітних ракетних дивізіони С-400 - Генштаб

У Чорному та Азовському морях кораблі чорноморського флоту РФ виконують завдання ізоляції районів бойових дій.
У Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з ізоляції районів ведення бойових дій та завдання ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України.
"За наявною інформацією, з метою нарощування системи протиповітряної оборони, на території північно-західної частини тимчасово-окупованої Автономної Республіки Крим противник розгортає два додаткових зенітних ракетних дивізіони С-400", - повідомив Генштаб.
Нагадаємо, через алкоголізм та дезертирство російські солдати не можуть ефективно атакувати позиції ЗСУ.
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