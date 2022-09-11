В окупованому Криму впав російський літак Су-34: його могла збити власна ППО

У тимчасово окупованому Криму 11 вересня впав російський літак Су-34.
Російські пропагандисти повідомляють, що його могла збити власна ППО.
Про це пише телеграм-канал Baza.
За даними очевидців, літак впав 6:00 ранку на межі Красноперекопського та Роздольненського районів. Російські пілоти встигли катапультувались. Їх забрали російські військові.
Разом з тим росіяни у своїх телеграм-каналах повідомляють, що літак Су-34 в Криму могла збити власна ППО.
Нагадаємо, ППО збила російську ракету над Дніпропетровщиною. Ракету окупантів "мінуснула" ППО вдень 11 вересня.
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