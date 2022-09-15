В окупованому Криму звільнили викладача, бо той слухав пісню про Bayraktar та чекав на ЗСУ

Чоловік увімкнув у аудиторії пісню про Bayraktar та відкрито заявив, що чекає на ЗСУ.

Про це пише російське видання "Медуза".

За даними видання, чоловік під час спілкування зі студентами висловлював проукраїнську позицію та заявляв, що чекає на звільнення окупованого півострова.

Це занепокоїло місцевих колаборантів та гауляйтерів, які донесли на українця так званій "поліції". Чоловіка звільнили та погрожують йому кримінальною відповідальністю. Місцеві гауляйтери порадили викладачу їхати з Криму до України.

Нагадаємо, у Криму затримали учасників весілля, на якому виконували пісню “Червона калина”.

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