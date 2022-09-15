Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В окупованому Криму звільнили викладача, бо той слухав пісню про Bayraktar та чекав на ЗСУ

Дата публікації
Перегляди
464
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В окупованому Криму звільнили викладача, бо той слухав пісню про Bayraktar та чекав на ЗСУ

Фото: Associated Press

В окупованому Криму звільнили викладача технікуму через проукраїнську позицію.

Чоловік увімкнув у аудиторії пісню про Bayraktar та відкрито заявив, що чекає на ЗСУ

Про це пише російське видання "Медуза". 

За даними видання, чоловік під час спілкування зі студентами висловлював проукраїнську позицію та заявляв, що чекає на звільнення окупованого півострова. 

Це занепокоїло місцевих колаборантів та гауляйтерів, які донесли на українця так званій "поліції". Чоловіка звільнили та погрожують йому кримінальною відповідальністю. Місцеві гауляйтери порадили викладачу їхати з Криму до України. 

Нагадаємо, у Криму затримали учасників весілля, на якому виконували пісню “Червона калина”.

Читайте також:

Крим повертається додому: як триває процес деокупації півострова

Крим повертається додому: як триває процес деокупації півострова

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
464
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація