В окупованому Лисичанську відправили пів сотні росіян на концерт Кобзона

В окупованому Лисичанську Збройні сили України відправили пів сотні окупантів на концерт Кобзона. Йдеться про солдатів зі штабу 6-го полку 2-го армійського корпусу.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Хлопок" в окупованому Лисичанську. Масовий "інфаркт" у пів сотні орків. Не треба проводити наради в будівлі суду в таку спеку", - наголосив Гайдай.

Станом на 23 липня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 39 240 осіб. Дані уточнюються. За останню добу добу ліквіідували 240 загарбників. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.

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