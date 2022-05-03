В окупованому Луганську лікарня переповнена розірваними бойовиками і їхніми трупами - Гайдай

В тимчасово окупованому Луганську лікарня переповнена пораненими та вбитими бойовиками окупаційних військ.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телеканалу "FREEДОМ".
"У Луганську лікарня повністю забита розірваними бойовиками і їхніми трупами. Деяких вони навіть не можуть упізнати. Далі буде для них гірше", - заявив він.
Очільник області також наголосив, що за два тижні почне мінятися ситуація на фронті у Донецькій та Луганській областях та збільшиться кількість боїв.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 69-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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