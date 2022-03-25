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В окупованому Луганську лікарня повністю "забита" пораненими та трупами військових РФ - Генштаб

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В окупованому Луганську лікарня повністю "забита" пораненими та трупами військових РФ - Генштаб

Фото із соцмереж

Морги у Луганську переповнені, а тому трупи складають у лікарні.

В окупованому Луганську одна із лікарень повністю "забита" пораненими російськими військовими та їхніми трупами. 

Про це йдеться у повідомленні від Генштабу від 25 березня. 

"У тимчасово окупованому Луганську, в місцевій лікарні, окупантами розміщено військовий госпіталь, що повністю зайнятий пораненими військовослужбовцями російської федерації. Частина лікарні відведена для зберігання трупів, у зв’язку з тим, що місцеві морги є перевантаженими", - йдеться у повідомленні. 

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