В окупованому Луганську оголошено про загибель "генпрокурора" внаслідок вибухів

"Генпрокурор" Сергій Горенко понад 20 років працював в правоохоронній системі України.
У псевдопрокуратурі Луганська пролунав вибух. Загинув так званий генпрокурор окупантів Сергій Горенко.
Про це повідомляють місцеві та пропагандистські видання.
Крім цього, внаслідок вибуху загинула заступниця Горенка Єкатєрина Стегленко.
Що відомо про вибух у Луганську
Про вибух у "генпрокуратурі", який пролунав 16 вересня, почали розповідати російські пропагандисти. Вони заявляли, що Горенко спочатку був живий, хоч і з важкими пораненнями. Очевидці опублікували відео з інцидентом. У будівлі від вибуху повилітали вікна.
Хто такий Сергій Горенко
Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що Горенко є зрадником України, й навіть до 2014 року міг бути агентом російських спецслужб. "Генпрокурор" понад 20 років працював в правоохоронній системі України. Зокрема, 2013 – 2014 років обіймав посаду начальника відділу розслідування злочинів, які пов'язані з незаконним обігом наркотиків.
"На Донбасі це традиційно було дуже "хлібне місце". За кілька днів до повномасштабного вторгнення стріляв демонстративно, на камеру, з гаубиці по Станиці Луганській, яка тоді була під контролем України", – розповів Цаплієнко.
Нагадаємо, Збройні сили України після розгрому окупантів у Харківській області сконцентрують зусилля на звільненні територій Донбасу, захоплених 2022 року. Після цього, за словами військового експерта Олександра Коваленка, українська армія змінить характер бойових дій і розпочне другий етап звільнення регіону.
Читайте також: