В окупованому Луганську оголошено про загибель "генпрокурора" внаслідок вибухів

У псевдопрокуратурі Луганська пролунав вибух. Загинув так званий генпрокурор окупантів Сергій Горенко.

Про це повідомляють місцеві та пропагандистські видання.

Крім цього, внаслідок вибуху загинула заступниця Горенка Єкатєрина Стегленко.

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Що відомо про вибух у Луганську

Про вибух у "генпрокуратурі", який пролунав 16 вересня, почали розповідати російські пропагандисти. Вони заявляли, що Горенко спочатку був живий, хоч і з важкими пораненнями. Очевидці опублікували відео з інцидентом. У будівлі від вибуху повилітали вікна.

Хто такий Сергій Горенко

Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що Горенко є зрадником України, й навіть до 2014 року міг бути агентом російських спецслужб. "Генпрокурор" понад 20 років працював в правоохоронній системі України. Зокрема, 2013 – 2014 років обіймав посаду начальника відділу розслідування злочинів, які пов'язані з незаконним обігом наркотиків.

"На Донбасі це традиційно було дуже "хлібне місце". За кілька днів до повномасштабного вторгнення стріляв демонстративно, на камеру, з гаубиці по Станиці Луганській, яка тоді була під контролем України", – розповів Цаплієнко.

Нагадаємо, Збройні сили України після розгрому окупантів у Харківській області сконцентрують зусилля на звільненні територій Донбасу, захоплених 2022 року. Після цього, за словами військового експерта Олександра Коваленка, українська армія змінить характер бойових дій і розпочне другий етап звільнення регіону.

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