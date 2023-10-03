В окупованому Луганську поставили пам'ятник з датою закінчення війни (відео)

На монументі вибита вибита дата початку та нібито закінчення війни.

У Мережі з'явилося відео із датою закінчення війни. Автор відео стверджує, що кадри зняті в окупованому росіянами Луганську.

Відео поширюють у телеграм-каналах.

За його словами, окупаційна "влада" поставила у місті два пам'ятники: один присвячений Другій світовій війни (у РФ Велика вітчизняна війна, яка розпочалася не 1939, а 1941 року - ред.) та другий - українсько-російській війні. На другому монументі вибита дата початку та нібито закінчення війни - 2014-2023 рік.

"Ми чогось не знаємо. Наша "влада" знає, що цьогоріч війна буде закінчена", - запитав автор відео.

В окупованому Луганську поставили пам'ятник з датою закінчення війни

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський спрогнозував, коли закінчиться війна і які головні передумови звільнення сходу. Читайте його прогноз за цим посиланням.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Россия тужится, но хватит ли ресурсов на войну в долгую? | Селезнев

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.