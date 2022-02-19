В окупованому Луганську нібито пролунав вибух на газопроводі: Україна не має жодного відношення до того, що сталося

У соцмережах припускають, що горить саме газопровід.

Окупанти повідомили про потужний вибух у Луганську. Відео вибуху ширяться соцмережами.

На опублікованих у Мережі кадрах видно, що одразу після вибуху яскрава заграва освітила місто.

За даними російського агентства "Інтерфакс", після вибуху горить газопровід "Дружба".

"19 лютого почали надходити дзвінки про великий спалах на газопроводі в районі Малої Вергунки, аварійні бригади виїхали на місце інциденту", - йдеться у повідомленні. О 23:50 за київським часом окупанти повідомили про ще один вибух в окупованому Луганську.

Проте Україна після вторгнення російських військ у 2014 році вже давно втратила контроль над цим газопроводом.

Про це у Facebook повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко

Він був ще тоді від’єднаний від об’єднаної газотранспортної системи України, він не використовується для транзиту та для постачання газу в Україну.

"Ми це зокрема довели в Стокгольмському арбітражі, який виграли у Газпрому в 2018 році. І саме тому ми не мали платити за постачання газу, які через точки з’єднання на окупованих територіях начебто здійснював Газпром. Ми також переконані, що Україна не має жодного відношення до того, що відбувається зараз на цьому газопроводі", - йдеться у повідомленні.

Також, ймовірно, що окупанти у повідомлені використали старе відео про вибух, яке було опубліковане ще рік тому у соціальних мережах.

"Вибухом у Луганську" є пожежа на газорозподільному вузлі у Луганській області, яка сталася рік тому - ще у 2021 році.

В YouTube можна знайти відеозапис цього вибуху. Відповідне відео з'явилося у соцмережах у лютому 2021 року. Порівняємо:

Нагадаємо, що бойовики в окупованому Донецьку показали підірваний УАЗик, який належав “начальнику міліції”.

Читайте також:

Брифінг РНБО: що скажуть представники влади про звернення ватажків ЛДНР до жителів ОРДЛО