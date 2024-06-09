В окупованому Луганську військова російська автівка збила двох неповнолітніх хлопців – подробиці

Окупанти пересуваються по місту на військових авто, часто в нетверезому стані.

У центрі окупованого Луганська російська військова автівка збила двох неповнолітніх хлопців.

Про це повідомили активісти руху "Жовта стрічка".

"6 червня відбулась трагедія: просто посеред міста близько 21:00 росіяни на "Уралі" збили двох підлітків", – йдеться у повідомленні "Жовтої стрічки".

Активісти не вказують, що саме трапилося з юнаками, ймовірно, хлопці загинули.

"Почуття безкарності та вседозволеності, разом з відсутністю емпатії до місцевого населення ТОТ призводить до жахливих наслідків", – пишуть активісти.

Нагадаємо, у травні в захопленому Луганську відбувся "салют" в районі інфраструктурних об’єктів колишнього вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, що поряд.

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