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В окупованому Маріуполі чоловік розгорнув прапор України на даху будинку (фото)

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В окупованому Маріуполі чоловік розгорнув прапор України на даху будинку (фото)

Фото: Маріупольська міська рада

Над окупованим Маріуполем замайорів український прапор. Так чоловік привітав Україну з Днем Незалежності.

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині чоловік розгорнув на даху будинку прапор України.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, опублікувавши відповідні фото.

"Маріуполець вийшов на дах будинку окупованого міста та на фоні зруйнованих росіянами будинків розгорнув синьо-жовтий прапор, на якому написано: "Маріуполь – це Україна". Також на стягу можна прочитати куплет з Державного Гімну", - йдеться у повідомленні. 

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У міськраді зазначили, що маріупольці продовжують проявляти справжню сміливість, навіть коли за прапор чи українську мову можна зазнати покарання.

Нагадаємо, в Маріуполі хлопець вийшов на площу біля розбомбленого Драмтеатру з прапором України (фото).

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