В окупованому Маріуполі можуть почати мобілізувати чоловіків – Пушилін видав "указ" про призов

До 1 квітня мають бути створені призовні комісії.

В тимчасово окупованому Маріуполі можуть почати мобілізувати чоловіків. Очільник окупаційної адміністрації РФ Денис Пушилін видав "указ" про призов.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Згідно з документом, який розмістили місцеві ресурси, до 1 квітня мають бути створені призовні комісії. Під призов підпадають чоловіки 1994-2006 років народження.

В тимчасово окупованому Маріуполі можуть почати мобілізувати чоловіків

Ба більше, місцеві адміністрації мають посприяти військовим комісаріатам і "взяти під особистий контроль виконання завдання з призову громадян".

В тимчасово окупованому Маріуполі можуть почати мобілізувати чоловіків

"Можна припустити, що під так званим призовом окупанти розпочнуть справжню мобілізацію на захоплених територіях. Росіяни хочуть кидати українських чоловіків на фронт вмирати за Путіна", – додають у Маріупольській міській раді.

В тимчасово окупованому Маріуполі можуть почати мобілізувати чоловіків

Нагадаємо, Маріупольська міська рада також показала, як окупанти "відремонтували" квартири місцевих жителів у захопленому місті.

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