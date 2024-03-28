В окупованому Маріуполі можуть почати мобілізувати чоловіків – Пушилін видав "указ" про призов

До 1 квітня мають бути створені призовні комісії.
В тимчасово окупованому Маріуполі можуть почати мобілізувати чоловіків. Очільник окупаційної адміністрації РФ Денис Пушилін видав "указ" про призов.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Згідно з документом, який розмістили місцеві ресурси, до 1 квітня мають бути створені призовні комісії. Під призов підпадають чоловіки 1994-2006 років народження.
Ба більше, місцеві адміністрації мають посприяти військовим комісаріатам і "взяти під особистий контроль виконання завдання з призову громадян".
"Можна припустити, що під так званим призовом окупанти розпочнуть справжню мобілізацію на захоплених територіях. Росіяни хочуть кидати українських чоловіків на фронт вмирати за Путіна", – додають у Маріупольській міській раді.
Нагадаємо, Маріупольська міська рада також показала, як окупанти "відремонтували" квартири місцевих жителів у захопленому місті.
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