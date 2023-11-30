В окупованому Маріуполі пенсіонери вишиковуються в величезні черги по їжу (відео)

Люди похилого віку збираються у Лівобережному районі.

В тимчасово окупованому Маріуполі пенсіонери досі вишиковуються у багатометрові черги за їжею.

Відповідне відео з’явилося на сторінці Маріупольської міськради.

Як зазначається, люди похилого віку збираються у Лівобережному районі, щоб отримати безкоштовну їжу.

“Вже майже два роки окупанти не можуть влаштувати гідне життя маріупольцям пенсійного віку. Містяни продовжують скаржитися на надвисокі ціни на продукти харчування, багато людей досі не мають, де жити. Тож людям не залишається нічого, як отримувати "подачки" від загарбників. Ще й вистоюючи чергу на холоді”, - зазначили в міськраді.

В окупованому Маріуполі пенсіонери вишукуються в величезні черги за їжею

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі замерзають без опалення місцеві мешканці.

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