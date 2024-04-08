В окупованому Маріуполі під час роздавання їжі загинула людина, понад десятеро поранено — подробиці

У тимчасово окупованому місті дедалі частіше виникають проблеми з харчовим забезпеченням місцевих жителів.

В захопленому окупантами Маріуполі на вулиці Комсомольській, 61 під час роздавання їжі сталася бійка з-поміж місцевих жителів, внаслідок якої одна людина загинула, а 13 людей травмовано.

Про це повідомляють активісти Руху спротиву на тимчасово окупованих територіях України.

Активісти руху "Жовта Стрічка" розповіли, що у місті існує брак продуктів харчування нормальної якості. Усі завезені товари є низькосортними. Це стосується також й текстильних виробів. Водночас ціни в магазинах Маріуполя значно вищі навіть за московські.

Також стало відомо, що загарбники на ТОТ часто використовують працю людей з обмеженими фізичними можливостями без їхньої згоди. Дедалі частіше окупанти змушують місцевих жителів працювати вихідними днями, і про подвійну оплату відпрацьованих годин не йдеться.

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