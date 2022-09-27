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В окупованому Маріуполі почалася мобілізація: чоловіків закликають з'явитися до військкомату

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В окупованому Маріуполі почалася мобілізація: чоловіків закликають з'явитися до військкомату

Фото: Associated Press

Маріупольцям надходять повідомлення з проханням з'явитися до військкомату.

Рішення окупанти обґрунтовують тим, що Маріуполь входитиме до складу РФ згідно з результатами псевдореферендума, які проведені для галочки.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Прихована мобілізація тривала у місті давно. Маріупольцям приходили SMS, де пропонували жителям працювати у так званій "державній воєнізованій службі". Внаслідок фейкового "референдуму" – це будуть робити відкрито. Адже ключове, що треба росіянам, – нове гарматне м'ясо, щоб прикрити свої позиції, які вони здають через контрнаступ ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

У міськраді маріупольців закликають виїжджати з міста та не ризикувати собою заради окупантів, для яких ваше життя не варто нічого.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 216-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1205
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