В окупованому Маріуполі пролунало кілька потужних вибухів: що відомо

В тимчасово окупованому Маріуполі пролунало кілька вибухів. “Забавовнило” на закритій території металургійного комбінату імені Ілліча.

На закритому металургійному комбінаті імені Ілліча у тимчасово окупованому росіянами Маріуполі пролунало кілька вибухів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, перший вибух стався об 11:02. Після чого окупанти відразу почали відбрехуватися та вигадувати різні варіанти, чого саме стався вибух.

"Одразу окупанти звели платівку про ППО, проте з місця роботу ППО не підтверджують. Знову. Нова вигадка - ракетами б'ють по Запоріжжю", - написав Петро Андрющенко.

Через десять хвилин пролунав ще вибух. За даними радника, два влучання було зафіксовано по закритій території комбінату імені Ілліча в районі виправної колонії. Після чого російські окупанти підняли у небо над містом авіацію.

Проте через деякий час був ще один вибух.

“Третій вибух - приліт в район аеропорту. Знов. Добиваємо недобите”, - підкреслив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що у Маріуполі прозвучали вибухи у Кальміуському районі. Гучно було в районі заводу імені Ілліча.

Читайте також: