В окупованому Маріуполі псевдовлада наказала продовжити навчальний процес до 1 вересня - Денісова

В окупованому Маріуполі псевдовлада наказала продовжити навчальний процес до 1 вересня - Денісова

Росія намагається стерти українську ідентичність у дітей на окупованих територіях.

В окупованому російськими військами Маріуполі самопроголошена влада прийняла рішення позбавити дітей літніх канікул та оголосила про продовження навчального процесу до 1 вересня.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, у цей період планують викладати дітям історію Росії, математику, російську мову та літературу, щоб швидше прилаштувати дітей під російські освітні стандарти. Також окупантами заплановано відкрити 9 шкіл в Маріуполі.

Денісова заявила, що Росія намагається стерти зі свідомості дітей українську ідентичність та нав’язати власні бачення світового порядку. Змушуючи дітей відвідувати школи, будівлі яких зазнали руйнувань, не створивши безпечних умов, окупант ставить під загрозу життя та здоров’я дітей.

“Зазначене є прямим порушенням статей 29 та 38 Конвенції ООН про права дитини, яка встановлює, що освіта дитини має бути спрямована на виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови та національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження, а також порушення обов’язку захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт”, – підкреслила омбудсмен.

Людмила Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгненняРосії в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав дитини в Україні.

Зазначимо, окупанти відкрили в Маріуполі школу, випускникам обіцяють дипломи "ДНР" та пропонують вступ до російських ВНЗ, розташованих в економічно депресивних регіонах РФ та не мають попит у росіян.

Нагадаємо, анонси окупантів про "компенсацію" за зруйноване житло у Маріуполі виявились лише обіцянками.

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