В окупованому Маріуполі росіяни проводять "приховану мобілізацію" українців: мер звернувся до громадян

У Маріуполі, який зруйнували і тимчасово захопили війська РФ, окупанти отримали наказ від російських кураторів провести приховану мобілізацію чоловіків призовного віку.

Початок же відкритої мобілізації заплановано на середину вересня, після запланованого окупантами "псевдореферендуму".

Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко, пише в Telegram Маріупольська міська рада.

Як зазначили, бойовики терористичної "ДНР" обурені тим, що маріупольці не хочуть іти добровільно воювати та "звільняти" інші міста України.

Також читайте У Бєлгороді вже відкрито пів сотні кадетських класів: у РФ будуть інтенсивніше готувати дітей до війни

"Приховану мобілізацію вже проводять через оголошення вакансій, як це робили в Донецьку. Уже начебто шукають "працівників" для МНС та Приазовської колонії", – інформує пресслужба.

Водночас Росія готує й відкриту мобілізацію у середині вересня після проведення фейкового "референдуму" у місті. Зокрема, планують "мобілізувати" студентів, некваліфікованих робітників комбінату, правоохоронців, звільнених із пунктів фільтрації.

Бойченко закликав маріупольців уникати працевлаштування в окупантів, звідки їх можуть кинути на війну.

"Армія ворога зазнала великих втрат, тому зараз росія намагається мобілізувати чоловіків на тимчасово окупованих територіях України. Це їх спроба посилити свої позиції. Але вже зараз вони розуміють, що перемога нашої держави - це лише питання часу. Як і звільнення Маріуполя. Звертаюся до маріупольців, які перебувають в місті, не піддавайтеся російської пропаганді та уникайте працевлаштування там, звідкіля вас кинуть на "фронт" помирати. З кожним днем перемога України все ближче та наш Маріуполь обов‘язково буде звільнено", - повідомив Бойченко.

Нагадайте, Гайдай заявив, що окупанти вже кидають "мобілізованих" чоловіків з окупованої Луганщини для наступу на Бахмут.

Читайте також: