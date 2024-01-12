В окупованому Маріуполі стався колапс міського транспорту: люди на автобуси чекають по кілька годин

Дістатися з селища чи мікрорайону до центру - справжній квест.

В тимчасово окупованому Маріуполі місцеві мешканці скаржаться на комунальний транспорт. Там автобуси доводиться очікувати по кілька годин, а дістатися з селища до міста - практично неможливо.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

Як зазначається, в тимчасово окупованому росіянами місті комунальний транспорт доводиться чекати по кілька годин, а дістатися з селища чи мікрорайону до центру - справжній квест. Проблеми загострилися ще й через негоду.

“Через сніг деякі автобуси просто не могли доїхати до частини районів. Зокрема, автобуси не спускалися до проспекту Луніна, адже дороги не були почищені. А з селища Садки люди взагалі не могли виїхати. Також частина транспорту зламалася”, - розповіли в міськраді.

Там також додали, що місцеві не можуть дістатися до роботи та на навчання. Водночас в тих автобусах, які вийшли на маршрути, не працює опалення.

Російські загарбники використовують подекуди вцілілі автобуси, які закуплені ще українським Маріуполем. Але на їх ремонт коштів не виділяють.

“До приходу окупантів, ми працювали над вдосконаленням транспортної системи. Закупали новий транспорт. У місті було 258 одиниць муніципального транспорту - 100 автобусів, 89 тролейбусів та 69 трамваїв. Майже усе росіяни знищили. За майже два роки окупації вони не просто не змогли нічого налагодити, а навіть довели до аварійного стану вцілілу техніку”, - наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі квартири містян грабують мародери та засипає сніг.

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