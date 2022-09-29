Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В окупованому Маріуполі в трьох районах міста пролунали гучні вибухи (фото)

Дата публікації
Перегляди
534
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В окупованому Маріуполі в трьох районах міста пролунали гучні вибухи (фото)

Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

В Маріуполі повідомляють про серію гучних вибухів в різних частинах окупованого росіянами міста.

В окупованому Маріуполі 29 вересня пролунали гучні вибухи. Чутно їх було у трьох районах міста.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

“З міста повідомляють про серію гучних вибухів з різних частин: Лівобережний, Приморській та Кальміуській райони. На розмінування не тягне. Одночасно в районі заводу “Азовмаш” в небо після гучних вибухів здійнявся стовп диму. Деталі з’ясовуємо. Маємо стриманий оптимізм”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що у Києві повідомляють про замінування кількох об’єктів.

Читайте також:

Новини ТСН 07:00 за 29 вересня 2022 року | Новини України

Новини ТСН 07:00 за 29 вересня 2022 року | Новини України

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
534
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація