В окупованому Маріуполі в трьох районах міста пролунали гучні вибухи (фото)

В Маріуполі повідомляють про серію гучних вибухів в різних частинах окупованого росіянами міста.

В окупованому Маріуполі 29 вересня пролунали гучні вибухи. Чутно їх було у трьох районах міста.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

“З міста повідомляють про серію гучних вибухів з різних частин: Лівобережний, Приморській та Кальміуській райони. На розмінування не тягне. Одночасно в районі заводу “Азовмаш” в небо після гучних вибухів здійнявся стовп диму. Деталі з’ясовуємо. Маємо стриманий оптимізм”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що у Києві повідомляють про замінування кількох об’єктів.

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