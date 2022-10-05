Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортАвтори
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
В окупованому Маріуполі вишикувалась величезна черга за гуманітаркою (відео)

В окупованому Маріуполі вишикувалась величезна черга за гуманітаркою (відео)

Дата публікації
Перегляди
665
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В окупованому Маріуполі вишикувалась величезна черга за гуманітаркою (відео)

Жителі окупованого Маріуполя не мають засобів до існування, а тому змушені чекати на гуманітарку, яку інколи завозять росіяни.

В окупованому Маріуполі місцеві мешканці, яким вдалося вижити під час облоги міста російськими військами, вимушені стояти у довжелезних чергах за гуманітарною допомогою, яку інколи завозять загарбники.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідне відео.

"Маріуполь. Лівобережний район. Видача раптової гуманітарної допомоги. Правда, схоже на життя, коли немає потреби брати купу найдешевших продуктів?", – йдеться в опису до відео.

Проте місто не здається, адже Маріуполь – це Україна.

© Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя
Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Нагадаємо, що у Маріуполі бюджетників змушують здати українські паспорти.

Читайте також:

Жителі окупованого Маріуполя вийшли на протести через відсутність води та світла в місті

Жителі окупованого Маріуполя вийшли на протести через відсутність води та світла в місті

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація