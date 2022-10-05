В окупованому Маріуполі вишикувалась величезна черга за гуманітаркою (відео)

Жителі окупованого Маріуполя не мають засобів до існування, а тому змушені чекати на гуманітарку, яку інколи завозять росіяни.

В окупованому Маріуполі місцеві мешканці, яким вдалося вижити під час облоги міста російськими військами, вимушені стояти у довжелезних чергах за гуманітарною допомогою, яку інколи завозять загарбники.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідне відео.

"Маріуполь. Лівобережний район. Видача раптової гуманітарної допомоги. Правда, схоже на життя, коли немає потреби брати купу найдешевших продуктів?", – йдеться в опису до відео.

Проте місто не здається, адже Маріуполь – це Україна.