Маркування було нанесене на вантажівки, які перевозили особовий склад та боєприпаси.

У тимчасово окупованому Маріуполі днями було зафіксовано військові вантажівки з новим маркуванням, яке нагадує маркування ЗСУ, що використовують у Курській області.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він розповів, що вчора в Маріуполі на військових вантажівках, які рухалися з транзитної бази по вулиці Таганрогська в Розівський район Запорізької області, було зафіксовано нанесення маркування у вигляді трикутника. Це маркування повністю відповідає тактичному маркуванню ЗСУ, яке використовують у Курській області.

Петро Андрющенко

Андрющенко повідомив, що в Маріуполі на вантажівках з особовим складом і боєприпасами, які рухалися колоною з семи машин без супроводу, було помічене маркування, схоже на те, яке використовують ЗСУ. Він підкреслив, що мета та обсяг такого маркування наразі невідомі, але це слід враховувати, особливо в районі Вугледару.

Нагадаємо, Євген Скрипник, друг і соратник російського терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова, заявив, що у 2014 році в Маріуполі лише невелика кількість людей підтримувала ідеї "руського мира".

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