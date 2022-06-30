В окупованому Маріуполі закінчуються продукти та предмети першої необхідності — Міноборони

В окупованому Маріуполі закінчуються продукти та предмети першої необхідності — Міноборони

У зруйнованому та загарбаному росіянами місті панує дорожнеча, окупанти зменшили постачання “гуманітарної допомоги”.

В окупованому Росією Маріуполі вичерпано майже всі запаси харчових продуктів та товарів першої необхідності, російські окупанти зменшили постачання, в місті панує дорожнеча.

Про це повідомив під час брифінгу речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Соціально-економічна ситуація на тимчасово окупованій Росією території в Україні продовжує погіршуватися. Наша розвідка повідомляє, що в Маріуполі, так само як в більшості захоплених російськими загарбниками українських територій, практично всі запаси продуктів харчування вичерпані, і ніяких харчів не доставляють", — поінформував він.

За словами речника Міноборони, у порівнянні з початком червня спостерігається зростання цін на основні групи товарів та зменшення обсягів “гуманітарної допомоги”.

“Окупанти зосереджуються на русифікації захопленої території, розширенні обороту російського рубля та впровадженні російських практик у всіх галузях життя”, - підкреслив він.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі настав останній день українського підприємництва. Місцеві мешканці, які станом на 1 липня не отримають реєстрацію “молодої республіки”, втратять свій бізнес.

ООН: Маріуполь – це найсмертоносніше місце в Україні

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