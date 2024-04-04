В окупованому Маріуполі знайшли нове стихійне поховання (фото)

Ще одну могилу виявили жителі окупованого міста, які зафіксували цей факт на фото.

В окупованому росіянами Маріуполі продовжують знаходити стихійні поховання людей.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

В мерії уточнили, що ще одну могилу знайшли місцеві жителі на спуску з вулиці Торгової у Центральному районі Маріуполя.

"Десятки тисяч загублених доль маріупольців – це наслідки дій російських окупантів. І попри усі спроби загарбників приховати власні злочини, маріупольці усе пам'ятають..." – зазначили в міській раді.

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Стихійне поховання в окупованому Маріуполі / Фото: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, в середині березня у Маріуполі знайшли ще одне місце стихійного поховання, а саме у Центральному районі, на 23-му мікрорайоні.

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