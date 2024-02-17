В окупованому Мелітополі прогримів вибух на дитячих спортивних змаганнях – Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі 17 лютого під час проведення спортивних змагань пролунав потужний вибух – окупанти оголосили термінову евакуацію дітей з будівлі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Окупанти не тільки безперестанку завдають авіаційних ударів по підконтрольній території України, вони ще й самі створюють "надзвичайні ситуації" на ТОТ", - написав він.

За його словами, мешканці Мелітополя повідомили, що сьогодні під час проведення спортивних змагань в спортивному комплексі № 3 було чутно потужний вибух, який незабаром почав супроводжуватись терміновою евакуацією дітей з будівлі.

На місце приїхали "швидкі" та "милиция", яка оточила приміщення.

"Окупанти використовують будь-які методи, навіть цинічні. Сьогодні їх мішенню стали діти…." - зазначив Федоров.

Нагадаємо, росіяни вдарили ракетою по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі.

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