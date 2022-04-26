В окупованому Мелітополі росіяни проводять приховану мобілізацію і пропонують їхати до Криму

В окупованому Мелітополі росіяни проводять приховану мобілізацію і пропонують їхати до Криму

У тимчасово окупваному Мелітополі Запорізької області російські окупанти проводять приховану мобілізацію серед місцевого населення.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжується терористично-насильницькі дії з боку російських злочинців щодо цивільного населення. Такі дії заоохочує російське військове командування.

Про це повідомили Сили оборони Запорізького краю.

Зазначається, що окупанти країни-агресорки ходять за адресами проживання громадян та шукають чоловіків призовного віку.

Крім того, мешканцям міста почали приходити неправдиві смс-повідомлення. У них пропонують добровільно-примусово поїхати до анексованого Криму, начебто щоб урятуватися від обстрілів, які "планують здійснити Збройні сили України".

Як повідомлялося, на Запорізькому напрямку окупанти держави-терористки Росії ведуть наступальні бойові дії в напрямку населеного пункту Трудолюбівка. Попри спроби наступу російських окупантів ситуація залишається контрольованою. Зокрема, протягом доби було ліквідовано 40 окупантів російської армії.

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