В окупованому Мелітополі "вагнерівці" вербують людей для штурму Бахмута - мер

"Вагнерівці" вербують людей в окупованому Мелітополі. Також вони не полишать спроб прорвати оборону і просунутися у центр міста.

Про це інформує мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного марафону.

За його словами, ситуація навколо Бахмута залишається складною. Зокрема, наразі російські військові розміщуються по всьому місту і весь Мелітополь це "суцільна рашистська база".

"Що стосується мобілізації і Пригожина, то так – це правда (що ПВК "Вагнер" набирає місцевих жителів – ред.). І ми бачимо, що на початку тижня гауляйтер Балицький почав утворювати своє так зване "ополчєніє", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що наприкінці тижня в закритих групах мелітопольців, що залишилися на території тимчасово окупованого міста почали робити розсилку і набирати мелітопольців в "Вагнер". Зокрема, окупанти обіцяють за це 200 тисяч гривень.

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Нагадаємо, ситуація довкола Бахмута на Донеччині залишається складною. Російські штурмові загони Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону українських військ і просунутися до центральних районів міста.

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