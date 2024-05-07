В окупованому місті на Луганщині російський загарбник убив 17-річну дівчину: фото, деталі

В окупованому місті Ровеньки на Луганщині російський окупант Андрій Курбасов убив неповнолітню дівчину та кинув її труп у лісосмузі.

Про це повідомив український блогер та журналіст Денис Казанський у Telegram.

"Z-канали пишуть, що вбивцю вже затримано, але звичайно не уточнюють, що ця мерзота приїхала вбивати з Росії", — пише журналіст.

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Відомо, що декілька днів тому дівчина вийшла з дому та не повернулася. Схвильовані батьки забили на сполох. За кілька діб тіло підлітка знайшли у лісосмузі.

"За даними слідства, у день вбивства дівчина каталася з 33-річним Андрієм Курбасовим (раніше судимий за грабіж та розбій) на машині містами. А коли попросила відвезти додому, знайомий ударив її ножем. Після вивіз тіло в посадку під селищем Дзержинським (Зразковим – ред.) і сховав. На допиті підозрюваний визнав провину", – пишуть місцеві Telegram-канали.

Дівчині, яку зарізав російський окупант, було 17 років / Фото: Telegram-канал Mash

17-річну дівчину зарізав окупант, який раніше був судимий за розбій і грабіж / Фото: Telegram-канал Mash

Нагадаємо, російські окупанти зґвалтували та вбили жінку на Херсонщині та намагалися задушити її 3-річну дитину.

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