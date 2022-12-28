В окупованому Приморську на Запоріжжі розшукують 200 дезертирів: РФ перекидає туди Росгвардію

Окупанти кинули додаткові загони Росгвардії на пошук своїх дезертирів у Приморську.

На окупованій частині Запорізької області, російські окупанти масово залишають місця несення служби.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 28 грудня.

Для розшукових заходів до Приморська (Запорізька область) окупанти відправили окремі підрозділи Росгвардії. За попередньою інформацією, у розшуку перебуває понад 200 осіб.

Окупанти тікають з фронту

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що через значні втрати РФ на Луганщині серед окупантів збільшилась кількість дезертирів.

Нагадаємо, що у Підмосков'ї затримали вісьмох мобілізованих росіян, які втекли зі зброєю із Луганської області.

6 грудня стало відомо, що у Новошахтинську Ростовської області РФ чоловік у камуфляжі обстріляв поліцейських, одного з них було поранено. Згодом стало відомо, що стрільцем виявився засуджений грабіжник, якого завербували до ПВК "Вагнера".

У вересні Генштаб ЗСУ фіксував масове дезертирство окупантів до Криму.

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