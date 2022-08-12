В окупованому росіянами Мелітополі партизани “підсмажили” колаборанта: Федоров розповів подробиці

Партизани в окупованому Мелітополі ліквідували колаборанта. В місті він відповідав за “медіа”, яке розповсюджувало російські наративи.

Про це ефірі телемарафона повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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“Наши партизани трохи підсмажили одного з ключових колаборантів, який відповідав за медіа. А ми розуміємо, такі медіа - це суцільна пропаганда. І проявилася ця людина ще у 2015 році, коли керувала телебаченням Балицького і вже тоді показала карту України без Криму. Тому він отримав по заслугам”, - наголосив Іван Федоров.

Також він додав, що місцеві партизани попередили колаборантів, причасних до псевдореферендуму, про жорстоку розправу. Розпочалося це з руйнування штабу “Єдиної Росії” в Мелітополі та продовжилося знищенням зрадника.

“Також постраждала сім’я колаборантів, які теж агітував за референдум. Тож референдуму в місті Мелітополь не буде. Ніхто не стане жертвувати своїм життям”, - підкресли міський голова.

Нагадаємо, що в окупованому Мелітополі прогримів гучний вибух.

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