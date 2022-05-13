В окупованому Рубіжному кадирівці привласнили найкраще інфекційне відділення Луганщини

В тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області кадирівці привласнили собі найкраще інфекційне відділення регіону.
Зазначається, що окупанти держави-терористки нібито зробили ремонт, завезли меблі та завдяки українським генераторам відновили електропостачання у медичному закладі. Пропагандистські відео з'явилися на російських телеканалах.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Неосвічені вбивці, нібито випадково, знайшли "покинутий" корпус лікарні в Рубіжному. Та, о диво, вона виявилася нашпигована сучасним дороговартісним обладнанням та мала великі запаси іноземних ліків. Все це злі українці ховали від своїх громадян. Вони реально думають, що всі навколо ідіоти?!", - йдеться у повідомленні очільника області.
За словами Гайдая, відділення лікарні протягом останніх років допомагали вдосконалювати багато міжнародних організацій. Саме тому воно стало одне з кращих інфекційних відділень країни.
"На пропагандистському відео, орки похизувалися, що відкриють там шпиталь. Насправді ж, вже демонтують обладнання аби вивезти в РФ", - наголосив Гайдай.
Як повідомлялося, росіяни намагаються прорватися до Слов'янська і Краматорська, аби взяти ЗСУ в кільце. Британська розвідка інформує про те, що окупанти держави-терористки кидають усі свої сили, щоб прорватися до цих населених пунктів.
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