В окупованому Рубіжному на Луганщині на панчішній фабриці детонували боєприпаси росіян: відео

У місті детонував склад з російською зброєю.

У тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області днями пролунали сильні вибухи.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Вибухи пролунали на місцевій панчішній фабриці, де після окупації міста російські терористи влаштували свій склад з боєприпасами. За попередніми даними, це сталось 13 квітня, проте відео опублікували лише зараз.

На опублікованому відео чути багато гучних вибухів та видно чорний дим. Ймовірно, це детонували боєприпаси російських окупантів.

Російська окупаційна армія повністю захопила Рубіжне 12 травня 2022 року. До окупації в місті проживало майже 60 тисяч людей.

Нагадаємо, у Луганській області російські загарбники впритул наблизилися до Білогорівки. Найбільша активність бойових дій спостерігається у Кремінських лісах та у напрямку Білогорівки.

Читайте також: