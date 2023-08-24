В окупованому Севастополі чути сильні вибухи: гауляйтер заявив, що це "через вітер"

В окупованому Севастополі ввечері, 24 серпня, чути серію гучних вибухів. Гауляйтер Михайло Развожаєв традиційно заявив про "навчання".

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Жителі Севастополя в соціальних мережах пишуть, що в місті пролунало щонайменше 7 вибухів. Також вони в небі зафільмували невідоме сяйво.

Гауляйтер окупованого міста Михайло Развожаєв уже встиг заявити про "навчання" у Криму. Він додав, що нібито вибухи чують через "напрям вітру".

"Залежно від напрямку вітру звук може бути чутно в різних районах міста", - заявив представник окупаційного режиму.

Нагадаємо, на День Незалежності стало відомо про спецоперацію українських військових в окупованому Криму. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про висадження українських військових у Криму та чим завершилася гучна спецоперація.