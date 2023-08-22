В окупованому Севастополі чути вибухи: рух Кримським мостом призупинено

В тимчасово окупованому Севастополі у вівторок, 22 серпня, чути звуки вибухів і постріли. Рух Кримським мостом тимчасово призупинений.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Місцеві жителі повідомляють, що ввечері, 22 серпня, в тимчасово окупованому Севастополі чути звуки вибухів та автоматних черг.

Також за даними місцевих гауляйтерів, рух Кримським мостом "тимчасово призупинений". Там нібито лунає сигнал повітряної тривоги.

Наразі офіційної інформації щодо ситуації в тимчасово окупованому Криму немає.

Нагадаємо, за інформацією ГУР, окупанти планують затопити щонайменше шість поромів, щоб створити захисну смугу перед Керченським мостом.

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