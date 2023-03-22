В окупованому Севастополі по радіо лунають повідомлення про евакуацію з півострова

В Севастополі тривожно. Так званий “губернатор” окупованого міста Михайло Развозжаєв заявив, що “після атаки” безпілотниками деякі радіостанції почали транслювати повідомлення про евакуацію з півострова.

В окупованому Севастополі лунають по радіо повідомлення про евакуацію з півострова.

Про це повідомив так званий “губернатор” Севастополя Развожаєв.

“Надходять повідомлення про перехоплення радіосигналу то однієї, то іншої радіостанцій. Поширюється інформація про евакуацію з півострова за допомогою поромних переправ та інша маячня”, - сказав Развожаєв.

Також він додав, що “у разі реальної небезпеки - повідомлення будуть транслюватися по всіх каналах одночасно”.

Зазначимо, що вдень він повідомляв, що окупанти знищили три безпілотники, які атакували Чорноморський флот.

Нагадаємо, що на тлі вибухів Росія запровадила надзвичайний стан у Джанкої. Виведення з ладу цього вузла паралізує постачання для ЧФ РФ та для угруповань окупантів у Херсонській і Запорізькій областях.

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