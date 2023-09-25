В окупованому Криму повітряна тривога: окупанти бояться ракетної атаки

На час повітряної тривоги окупанти "традиційно" перекрили рух Кримським мостом.

У понеділок, 25 вересня, ввечері в окупованому Севастополі знову оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомив гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

За інформацією Телеграм-каналу "Кримський вітер", у повітря з кримських аеродромів окупанти підняли майже всю авіацію - "щоб не підбили".

За інформацією пабліка, на час повітряної тривоги морський і наземний громадський транспорт міста припинив рух. Також зазначається, що перед оголошенням тривоги в Севастополі чули вибух.

Тим часом пропагандистські Z-пабліки повідомляють про кілька Storm Shadow, які летять у бік Криму з різних напрямків.

Крім того, на час повітряної тривоги окупанти "традиційно" перекрили рух Кримським мостом.

Також місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі Джанкоя. За інформацією "Суспільного Крим", на південних околицях Джанкоя, біля залізниці, було чути потужний вибух.