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В окупованому Криму повітряна тривога: окупанти бояться ракетної атаки

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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В окупованому Криму повітряна тривога: окупанти бояться ракетної атаки

У Криму знову повітряна тривога / Фото: телеграм-канал "Жовта стрічка"

На час повітряної тривоги окупанти "традиційно" перекрили рух Кримським мостом.

У понеділок, 25 вересня, ввечері в окупованому Севастополі знову оголосили повітряну тривогу. 

Про це повідомив гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

За інформацією Телеграм-каналу "Кримський вітер", у повітря з кримських аеродромів окупанти підняли майже всю авіацію - "щоб не підбили".

За інформацією пабліка, на час повітряної тривоги морський і наземний громадський транспорт міста припинив рух. Також зазначається, що перед оголошенням тривоги в Севастополі чули вибух.

Тим часом пропагандистські Z-пабліки повідомляють про кілька Storm Shadow, які летять у бік Криму з різних напрямків.

Крім того, на час повітряної тривоги окупанти "традиційно" перекрили рух Кримським мостом.

Також місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі Джанкоя. За інформацією "Суспільного Крим", на південних околицях Джанкоя, біля залізниці, було чути потужний вибух.

В окупованому Криму знову повітряна тривога і лунають вибухи

В окупованому Криму знову повітряна тривога і лунають вибухи

Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що по штабу Чорноморського флоту в Севастополі завдали удару.

В Україні офіційно підтвердили, що під час удару по штабу в Севастополі загинув командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов і понад 30 офіцерів.

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Дата публікації
Перегляди
441
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