В окупованому Криму повітряна тривога: окупанти бояться ракетної атаки

На час повітряної тривоги окупанти "традиційно" перекрили рух Кримським мостом.
У понеділок, 25 вересня, ввечері в окупованому Севастополі знову оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомив гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.
За інформацією Телеграм-каналу "Кримський вітер", у повітря з кримських аеродромів окупанти підняли майже всю авіацію - "щоб не підбили".
За інформацією пабліка, на час повітряної тривоги морський і наземний громадський транспорт міста припинив рух. Також зазначається, що перед оголошенням тривоги в Севастополі чули вибух.
Тим часом пропагандистські Z-пабліки повідомляють про кілька Storm Shadow, які летять у бік Криму з різних напрямків.
Крім того, на час повітряної тривоги окупанти "традиційно" перекрили рух Кримським мостом.
Також місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі Джанкоя. За інформацією "Суспільного Крим", на південних околицях Джанкоя, біля залізниці, було чути потужний вибух.
Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що по штабу Чорноморського флоту в Севастополі завдали удару.
В Україні офіційно підтвердили, що під час удару по штабу в Севастополі загинув командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов і понад 30 офіцерів.
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