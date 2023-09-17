В окупованому Севастополі пролунали сильні вибухи: фото

Місцеві повідомляють про кілька гучних вибухів.

В окупованому Севастополі, що у Криму, у неділю, 17 вересня, пролунали сильні вибухи. Поблизу мису Фіолент спалахнула сильна пожежа.

Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах.

Сильні вибухи у Севастополі пролунали орієнтовно о 20.20 17 вересня. Місцеві жителі пишуть, що їх було чути у різних районах міста.

Кримські телеграм-канали публікують фото наслідків ймовірного "прильоту". Там видно пожар.

"Кримський вітер" пише , що вибухи пролунали в районі місу Фіолент, де є військові частини російської ПВО та РЕБ.

Військові частини окупантів на Фіоленті. Фото: "Кримський вітер"

Також місцеві зазначають, що працювала російська ПВО, проте, ймовірно, безуспішно, оскільки видно заграву від пожежі. За повідомленнями мешканців Севастополя, у бік Фіоленту помчали карети швидкої допомоги.

Також деякі телеграм-канали пишуть про щонайменше три вибухи у Балаклаві.

Вибухи у Криму 17 вересня. Скриншот

Нагадаємо, під час успішної ракетної атаки на окупований Севастополь 13 вересня були пошкоджені російські військовий корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на Дону". Тоді Україна застосувала британські "Storm Shadow" і французькі "Scalp".

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