В окупованому Севастополі пролунали сильні вибухи: фото

Місцеві повідомляють про кілька гучних вибухів.
В окупованому Севастополі, що у Криму, у неділю, 17 вересня, пролунали сильні вибухи. Поблизу мису Фіолент спалахнула сильна пожежа.
Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах.
Сильні вибухи у Севастополі пролунали орієнтовно о 20.20 17 вересня. Місцеві жителі пишуть, що їх було чути у різних районах міста.
Кримські телеграм-канали публікують фото наслідків ймовірного "прильоту". Там видно пожар.
"Кримський вітер" пише , що вибухи пролунали в районі місу Фіолент, де є військові частини російської ПВО та РЕБ.
Також місцеві зазначають, що працювала російська ПВО, проте, ймовірно, безуспішно, оскільки видно заграву від пожежі. За повідомленнями мешканців Севастополя, у бік Фіоленту помчали карети швидкої допомоги.
Також деякі телеграм-канали пишуть про щонайменше три вибухи у Балаклаві.
Нагадаємо, під час успішної ракетної атаки на окупований Севастополь 13 вересня були пошкоджені російські військовий корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на Дону". Тоді Україна застосувала британські "Storm Shadow" і французькі "Scalp".
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